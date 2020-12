Policja w trakcie świąt Bożego Narodzenia zwiększy liczbę patroli na polskich drogach. To oznacza także wzmożone kontrole. Policjanci apelują o czujność i rozsądek za kierownicą w tym szczególnym okresie.

Policja w Boże Narodzenie przeprowadzi wzmożone kontrole na polskich drogach.- Przed nami święta, które dla policjantów ruchu drogowego są zawsze czasem wytężonej pracy. Na drogach pojawi się więcej niż na co dzień patroli ruchu drogowego - poinformował komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Komisarz w rozmowie z Polską Agencją Prasową przekazał, że w związku ze świętami Bożego Narodzenia "funkcjonariusze będą widoczni głównie w miejscach szczególnie niebezpiecznych oraz na drogach wjazdowych i wyjazdowych z metropolii". Wskazał, że na drogach nie zabraknie także nieoznakowanych radiowozów ze specjalnych policyjnych grup "Speed".

Boże Narodzenie 2020. Akcja policji na polskich drogach, wzmożone kontrole

Szczególną uwagę zwracać będziemy na badania trzeźwości kierujących pojazdami oraz poważne wykroczenia skutkujące zagrożeniem bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego - podkreślił. Kierowcy mogą się spodziewać także kontroli prowadzonych pod kątem przekraczania prędkości, ale także sposobu przewożenia pasażerów czy stanu technicznego pojazdów.

Proszę pamiętać, aby w samochodzie posiadać przy sobie maseczki. Co prawda podczas kierowania nie są one wymagane, ale dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, np. podczas rozmowy z funkcjonariuszem czy też zatrzymania, np. na stacji benzynowej będą już niezbędne - zaapelował. Policjanci przypomniał również, że zeszłym roku przez trzy dni świąt policjanci zatrzymali w całym kraju ponad 500 nietrzeźwych kierowców. - W 2019 roku w ciągu trzech świątecznych dni doszło do 187 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 233 zostały ranne - dodał.

RadioZET.pl/PAP