Brat Patryka Jakiego zatrzymany z narkotykami. Polityk komentuje: „Jest dorosły”

Do zdarzenia doszło 15 stycznia - poinformował w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zatrzymanemu prokuratura postawiła zarzuty posiadania środków odurzających.

Do doniesień o zatrzymaniu odniósł się europoseł PiS, członek Solidarnej Polski Patryk Jaki w rozmowie opublikowanej na portalu fakt24.pl.

Mam z nim niewielki kontakt. Mój brat jest dorosły i bierze odpowiedzialność za to co robi. Został potraktowany tak każdy. Nie popieram nawet małej ilości marihuany, którą miał mieć przy sobie. Nawet jeśli wiem, że w wielu państwach to nie jest karane. Jedyne odstępstwo powinno dotyczyć celów medycznych

PATRYK JAKI DLA ''FAKT24''