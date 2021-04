Brazylijska odmiana koronawirusa w Polsce? Jest komentarz Ministerstwa Zdrowia

Brazylijski wariant koronawirusa wykryto u dwóch pacjentów z okolic Tarnowa - poinformował prof. Krzysztof Pyrć w rozmowie z "Wydarzeniami". Ekspert dodał, że próbki do badań pobrano 13 kwietnia i przewieziono je do szpitala w Antwerpii, gdzie były selekcjonowane. - To, że mamy dwa wykryte przypadki, to prawdopodobnie oznacza, że w rzeczywistości mamy ich kilkaset. Ważne, że mamy go mało - mówił profesor w rozmowie z Polsatem.

Brazylijska odmiana koronawirusa w Polsce? Rzecznik Ministerstwa Zdrowia wyjaśnia

Do informacji o pojawieniu się brazylijskiej odmiany wirusa w Polsce odniósł się rzecznik Ministerstwa Zdrowia w rozmowie z Polską Agencją Prasową. - Nie ma potwierdzonego wariantu brazylijskiego w Polsce. Został on zidentyfikowany u dwóch obywateli Polski przebywających w Belgii – przekazał Wojciech Andrusiewicz. Wyjaśnił, że wpis do rejestru przypadków pojawia się zgodnie z deklarowanym miejscem zamieszkania. - Dwa przypadki przypisano więc w bazie do Polski, nie do Belgii, jednak ci dwaj obywatele w Polsce nie przebywają - wyjaśnił.

Na środowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnił, że rząd bierze pod uwagę ryzyko pojawienia się czwartej fali pandemii Covid-19. - To ryzyko jest definiowane przede wszystkim w kontekście pojawiania się nowych mutacji wirusa, które mogą być nieobjęte zakresem ochrony szczepiennej - mówił.

- Jeżeli popatrzymy na działanie Wielkiej Brytanii, która ogranicza loty z Indii, gdzie pojawiła się nowa mutacja, czy na działanie władz francuskich, które ograniczają loty z Gujany Francuskiej, gdzie jest bardzo spopularyzowana mutacja brazylijska - to widać, że to są te dwa główne zagrożenia, które w naszej przestrzeni mogą wygenerować falę kolejną - wskazywał Niedzielski. Zapowiedział, że rząd - przygotowując się do ewentualnej czwartej fali epidemii - zamierza utrzymać infrastrukturę szpitali tymczasowych. Podkreślił, że "inne konkretne działania to kwestia logistyki i zaopatrzenia w leki i w tlen - bo to są bardzo ważne elementy walki z koronawirusem w tej chwili".

