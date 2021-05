Minister zdrowia poinformował w czwartek, że na Śląsku wykryto pierwsze w Polsce trzy przypadki brazylijskiego wariantu koronawirusa. Laboratorium Genetycznego Gyncentrum w Sosnowcu potwierdziło natomiast 11 zakażeń tym wariantem (P.1).

Kilka dni wcześniej resort potwierdził, że w Polsce są już osoby zakażone indyjską mutacją. Chodzi o zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty. O tzw. brazylijskim wariancie koronawirusa, wykrywanym na świecie i Europie już wcześniej, wypowiedział się wirusolog prof. Włodzimierz Gut. W rozmowie z PAP przyznał, że ta odmiana "funkcjonuje już od dłuższego czasu i w końcu musiała dotrzeć".

Szczepionki działają na brazylijski wariant koronawirusa? Ekspert komentuje

Prof. Włodzimierz Gut wspomniał, że wariant P.1 identyfikowano w Brazylii, a potem w USA, Meksyku i w Europie. Prof. Gut zaznaczył, że brazylijska odmiana jest bardzo podobna do tej z Indii i z Kalifornii. Zwrócił uwagę, że obecnie toczy się dyskusja, czy te same mutacje koronawirusa nie powstają w różnych miejscach.

"Wszyscy skupili się na wariantach białka S w wirusach, zapominając o tym, czy wirus ten powstał w danym miejscu, czy trafił z innego. W każdym z nas powstają mutacje. Kumulacje tych mutacji w danym miejscu nie dają odpowiedzi na pytanie, czy dany wariant powstał w Brazylii, czy może w Polsce" – wskazywał ekspert. Podkreślił, że stale powstają nowe odmiany.

Pytany, czy brazylijski wariant koronawirusa może być groźniejszy od innych, ocenił, że "przypisuje się mu to, że może zarażać osoby, które przechodziły covid, ale to nie jest tak do końca". "Normalnie szczepienia dają ten sam efekt, co w przypadku pozostałych wariantów" – powiedział ekspert, zapewniając tym samym skuteczność dostępnych w Polsce szczepionek wobec brazylijskiej odmiany SARS-CoV-2.

RadioZET.pl/PAP