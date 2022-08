Tragedia z udziałem trzech pojazdów. Zginął 40-letni mężczyzna

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 15:30 na drodze krajowej nr 48 w pobliżu miejscowości Brudzewice niedaleko Opoczna (woj. łódzkie). Brały w nim udział trzy pojazdy: dwa osobowe i jeden ciężarowy.

Brudzewice. Wypadek na dk 48. Nie żyje 40-letni kierowca

Niestety, w wypadku zginął 40-letni kierowca peugeota. Wcześniej służby informowały o jednej osobie poszkodowanej.

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z miejsca zdarzenia. Widać na nim, że samochody są kompletnie zniszczone.

Wiadomo, że policja wyjaśnia już przyczyny oraz dokładne okoliczności tragedii. Przez kilka godzin droga Inowłódz-Radom była nieprzejezdna.

RadioZET.pl/Facebook