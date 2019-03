Brudziński przelewa pieniądze na ofiary wypadków drogowych i przeprasza „zawiedzionych”

„Zgodnie z deklaracją przelałem 500 zł jako darowiznę na rzecz Fundacji Nadzieja, która pomaga ofiarom wypadków drogowych” – poinformował we wtorek szef MSWiA Joachim Brudziński. Dzień wcześniej kierowca ministra znacznie przekroczył prędkość, wioząc go na uroczystości do Opola. Samochód SOP zatrzymała policja.