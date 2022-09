Zamordował 18-letnią Magdę, wcześniej zabił jako 14-latek. Nowe fakty ws. "bestii z Sulikowa"

18-letnia Magda ze Świńca ostatni raz widziana była 24 maja 2021 roku. Feralnego dnia pojechała na zakupy na skuterze. Policja po analizie nagrań monitoringu ustaliła, że kobieta wsiadła do samochodu Dawida J. Mężczyzna zaoferował, że odwiezie ją do domu.

Po kilku godzinach bliscy zaniepokojeni, że 18-latka zniknęła, wszczęli alarm. Policja rozpoczęła poszukiwania, których finał okazał się makabryczny. Ciało Magdy znaleziono w lesie pod Kamieniem Pomorskim. Leżało w krzakach, przysypane liśćmi.

Funkcjonariusze od początku podejrzewali J. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Co więcej, to nie była jego pierwsza zbrodnia. Już jako nastolatek Dawid J. zgwałcił i udusił 13-letnią Sylwię. Wtedy uznano go za najmłodszego przestępcę seksualnego w Europie.

Dawid. J, "bestia z Sulikowa", zamordował Magdę. Jako 14-latek zabił Sylwię. Nowe fakty

Dawid J., wówczas 14-latek, towarzyszył koleżance, która wracała do domu ze szkoły. Kilkaset metrów od domu zaciągnął dziewczynkę na pole rzepaku, gdzie zgwałcił ją i udusił. Ciało przysypał ziemią.

Okrzyknięty "bestią z Sulikowa" nastolatek trafił do poprawczaka. Później za napaść na inną kobietę znalazł się w więzieniu. Podczas przepustek miał z kolei molestować 11-letnią siostrę.

Ponad rok od straszliwej zbrodni pojawiły się nowe fakty w sprawie zabójstwa 18-letniej Magdy. Prokurator Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, potwierdziła w rozmowie z Faktem, że do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko tymczasowo aresztowanemu Dawidowi J.

30-letni dziś mężczyzna został oskarżony o zabójstwo 18-latki. Za zbrodnię, którą popełnił, może trafić do więzienia na nie mniej niż 15 lat, usłyszeć wyrok 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.

RadioZET.pl/Fakt