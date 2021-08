Tragiczny wypadek, nie żyje jedna osoba. "Wszystkie pojazdy wylądowały w rowie"

Jedna ofiara śmiertelna i dwie osoby ranne – to bilans wypadku, do którego doszło z udziałem czterech samochodów w miejscowości Brzezice (woj. lubelskie) na drodze krajowej nr 12 między Chełmem a Piaskami. Trasa może być zablokowana jeszcze do około godz. 12.30. Policja kieruje samochody na objazdy.