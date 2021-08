Pobił pacjentów i pielęgniarki stojakiem na kroplówkę. 30-latek uciekł ze szpitala

Do zdarzenia, o którym informują lokalny portal brzozow24.pl oraz podkarpacka policja - doszło w poniedziałek w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie (woj. podkarpackie). Ok. godz. 1 w nocy na izbę przyjęć zgłosił się 30-latek, który został przebadany przez lekarza i pozostawiony na obserwacji. Początkowo zachowywał się spokojnie.

Brzozów. Pobił pacjentów i pielęgniarki stojakiem na kroplówkę

Ok. godz. 3:20 niespodziewanie zaatakował jedną z pielęgniarek metalowym prętem, stanowiącym część stojaka na kroplówkę. Dwie kolejne pielęgniarki przyszły jej na pomoc, ale i one ucierpiały w wyniku starcia z agresywnym mężczyzną.

"Jak wynika z nieoficjalnych doniesień ciągnął jedną z pielęgniarek za włosy. Wszystkie bił metalową częścią stojaka na kroplówkę i zneutralizował jedną z nich przygniatając wózkiem" - informuje brzozow24.pl. Członkiniom personelu najprawdopodobniej pomógł jeden z pacjentów. Razem odebrali agresorowi narzędzie.

Napastnikowi udało się uciec z budynku, ale kilka godzin później (ok. południa) został złapany i zatrzymany przez policję. W międzyczasie okazało się, że brutalnie pobił jeszcze dwóch innych pacjentów, którzy znajdowali się z nim na izbie przyjęć. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, do czego się przyznał, nie tłumacząc jednak motywów swojego działania. Trafił też na trzy miesiące do aresztu.

