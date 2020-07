Śmiertelny wypadek na S8. Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu osobowego i ciężarówki, do którego doszło w piątek rano w Buczku (Łódzkie). Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana - policja zaleca objazd. Do wypadku doszło także na wysokości Radzymina. W wyniku zdarzenia trzy osoby, z czego dwójka dzieci zostały ranne.

Wypadek w miejscowości Buczek w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu osobowego i ciężarówki, do którego doszło w piątek rano na drodze ekspresowej S8 w Buczku (Łódzkie). Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana - policja zaleca objazd.

"Do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką doszło w piątek około godz. 6, na 198. kilometrze odcinka drogi ekspresowej S8 w miejscowości Buczek" - poinformowała Edyta Jędrzejewska z Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wypadek na S8 w Buczku. Nie żyje jedna osoba

Jak przekazał rzecznik łódzkiej wojewódzkiej straży pożarnej, w wypadku zginął ok. 40-letni mężczyzna, jest też jedna osoba ranna. Na miejscu są służby, m.in. trzy jednostki straży pożarnej.

Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Policja zaleca zjazd na węźle Zduńska Wola Wschód do drogi wojewódzkiej nr 482, następnie do Łasku i dalej drogą wojewódzką nr 473; na S8 podróżujący powrócą na węźle Łask. Utrudnienie może potrwać ok. godziny.

Dwa wypadki na S8. Zderzenie busa z tirem

Jak poinformował komisarz Piotr Świstak, do zdarzenia doszło w piątek około godziny 5.30. "Na trasie S8 na wysokości Radzymina bus najechał na tył naczepy tira" - podał policjant.

"W wyniku zdarzenia trzy osoby, z czego dwójka dzieci zostały ranne. Jedno z dzieci z obrażeniami wewnętrznymi zostało zabrane do szpitala Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym" - tłumaczył.

RadioZET.pl/PAP