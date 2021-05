"Powinniście przeprosić wyborców! Aśka, teraz też będziesz protestować?!"

- Myślisz, że nagle premier Was pokochał? Nie, potraktował Was w sposób instrumentalny. Powinniście przeprosić wyborców, że absolutnie zapomnieliście o wartościach, o które wspólnie walczyliśmy – tak szef PO Borys Budka zwraca się w Radiu ZET do Joanny Scheuring-Wielgus.

Borys Budka stwierdził, kierując słowa do Joanny Scheuring-Wielgus, że PO poparłoby Fundusz Odbudowy, "ale mając gwarancję, że pieniądze nie podzielą losu kasy z respiratorów, że nie pójdą do Rydzyka". - Przecież to ty, Aśka protestujesz tam w Toruniu, że środki idą do Rydzyka. Teraz też będziesz protestować?! – dodaje szef Platformy.

Pytany o Koalicję 276, Gość Radia ZET odpowiada, że ta miała być oparta o wartości, które do tej pory – wydawało się – odgrywały dużą rolę po stronie opozycyjnej. - Straciliśmy olbrzymią szansę, by opozycja miała wspólnie sprawczość. Na spalonym mógłby zostać Ziobro i Konfederacja, gdyby tylko Lewica wytrzymała i chciała grać razem. To nie jest piaskownica – mówi lider Platformy. Budka ma nadzieję, że po „zimnym prysznicu” opozycja wróci do wspólnych rozmów.

- Mam wrażenie, że Lewica chciała zagrać na nosie, a może odegrać się za traktowanie w czasach historycznych różnych koalicji. A może chcieli na chwilę zabłyszczeć, może cieszą się, że są bohaterami w mediach publicznych – wylicza gość Beaty Lubeckiej.

