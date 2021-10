Burza piaskowa w Polsce. "Istna zamieć pyłowa". Mamy niecodzienne nagranie

W okolicach Wolsztyna w Wielkopolsce przeszła burza piaskowa. Nagranie niecodziennego zjawiska opublikowano w mediach społecznościowych. "Pojawiła się tam istna zamieć pyłowa związana z występowaniem bardzo silnego wiatru" - poinformowali Polscy Łowcy Burz. 21 października do godziny 14.30 w związku z silnym wiatrem straż pożarna w całym kraju interweniowała ponad 3,2 tys. razy.

Burza piaskowa przeszła w okolicach Wolsztyna w woj. wielkopolskim. W czwartek 21 października w całej Polsce odnotowywane są bardzo silne wichury. Według informacji przekazanych przez Straż Pożarną, do godz. 14:30 straż pożarna w całym kraju interweniowała ponad 3,2 tys. razy. W wyniku silnego wiatru cztery osoby zginęły, a sześć zostało rannych.

"Tak niedawno wyglądały okolice Wolsztyna. Pojawiła się tam istna zamieć pyłowa związana z występowaniem bardzo silnego wiatru. Strefa najsilniejszego wiatru weszła niedawno nad obszar Polski. Szczególnie mocno w chwili obecnej wieje w woj. lubuskim i wielkopolskim. Porywy wiatru osiągają tu ok. 100 km/h, co może wiązać się z lokalnymi szkodami, przerwami w dostawie prądu i innych mediów oraz utrudnieniami komunikacyjnymi. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności - niestety, pojawiły się już pierwsze doniesienia o wypadkach bezpośrednio związanych z wichurą" - napisali Polscy Łowcy Burz. Nagranie przedstawiające niecodzienne zjawisko trafiło do sieci.

IMGW wydał w czwartek rano alerty przed silnym wiatrem dla czternastu województw, wszystkich poza woj. lubelskim i w woj. małopolskim. Na terenie pięciu województw ostrzeżenia mają drugi stopień: w północno-zachodniej części woj. lubuskiego i wielkopolskiego, w woj. zachodniopomorskim oraz na północy woj. pomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego. Według prognoz średnia prędkość wiatru wyniesie tam ok. 30-50 km/h, a w porywach osiągać będzie ponad 100 km/h.

W pozostałych województwach wydane alerty mają niższy, pierwszy stopień. Tam porywy wiatru mogą osiągać ok. 90 km/h. Do mieszkańców tych części kraju, gdzie prognozowany jest silny wiatr, rano alerty rozsyła RCB.

Od rana w woj. lubuskim strażacy przyjęli ponad 700 zgłoszeń dotyczących skutków silnego wiatru. W większości chodzi o powalone drzewa oraz połamane konary i gałęzie. Zostało uszkodzonych kilka samochodów i dachów. Nie ma poważnie rannych – poinformował rzecznik lubuskiej PSP Dariusz Szymura

Zerwana przez wiatr tablica informacyjna blokuje przejazd Autostradową Obwodnicą Wrocławia w kierunku Warszawy. Wichura była też przyczyną przewrócenia ciężarówki na autostradzie A4 przy węźle Brzezimierz w kierunku Katowic. Obie trasy są nieprzejezdne

Cztery osoby zginęły na Dolnym Śląsku w wyniku wichur, które przechodzą w czwartek przez region. Trzy zginęły w wypadkach samochodowych, a jedna w wyniku zawalenia się ściany budynku

Ponad 560 razy wyjeżdżali od rana zachodniopomorscy strażacy do interwencji związanych z silnym wiatrem - poinformował w czwartek po południu rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Tomasz Kubiak

Około 2 tys. zgłoszeń przyjęli dotąd wielkopolscy strażacy w związku ze skutkami porywistych wiatrów. Straż pożarna wyjeżdża m.in. do powalonych drzew i zerwanych dachów

Opolska straż otrzymała już kilkadziesiąt wezwań związanych z silnym wiatrem w regionie. Jak powiedział PAP dyżurny KW PSP w Opolu, dotyczą one głównie zerwanych konarów drzew, choć była także interwencja przy dźwigu, na który spadło drzewo. Ranny został operator dźwig.

