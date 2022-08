Burza po skandalicznych słowach Sutryka do niepełnosprawnego. "Ależ to jest buc"

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk pochwalił się w mediach społecznościowych swoim wyjazdem do Olsztyna i Trójmiasta. Dołączył zdjęcie, na którym widać, że w podróż wybrał się samochodem. W komentarzach zwrócono mu uwagę, że Wrocław ma dobre połączenie kolejowe z Olsztynem.

“To niech Pan sobie jeździ” - odpowiedział Sutryk. “Warto promować dobre środki komunikacji” - odpowiedział mu rozmówca. Do podróży pociągiem zachęcała prezydenta Wrocławia także posłanka Lewicy Paulina Matysiak. Jej komentarz został jednak usunięty.

Skandaliczne słowa Sutryka w dyskusji o środkach komunikacji

“Jak w tym kraju ma być dobrze z transportem publicznym, kiedy prezydenci największych miast mają w poważaniu transport kolejowy czy autobusowy? Tutaj dyskusja na profilu Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który do Olsztyna z Wrocławia pojechał autem, a na komentarz, że ma przecież dobre połączenia kolejowe odpowiedział internaucie ‘to niech pan jeździ’. Mój komentarz zniknął z profilu w niecały kwadrans” - napisała posłanka Lewicy.

Burzę w sieci wywołała jednak kolejna wypowiedź Sutryka. Pan Jerzy zgadywał, że prezydent Wrocławia jedzie “pewnie na Campus (wydarzenie organizowane przez Rafała Trzaskowskiego – przyp. red.) do Kortowa”. “A ja panie prezydencie Wrocławia dalej nieumyty 22. dzień przez opiekuna z mopsu. Jak długo jeszcze p. prezydencie? I proszę nie szaleć po drodze jak p. Schetyna” - napisał.

“To proponuję Panie Jerzy mniej internetu, a więcej mycia. Serdeczności posyłam” - odpisał Sutryk.

“W dzisiejszej wymianie Paulina Matysiak i Jacek Sutryk o zbiorkomie mało ludzi ma świadomość, że pogardliwe odnoszenie się do komunikacji zbiorowej to nawet nie najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką napisał Sutryk” - zauważył Jan Bobrowski z PPS. “Ależ to jest buc” - napisał inny użytkownik Twittera. "Kultura osobista pana prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka to z pewnością nie jest jego najmocniejsza strona" - podsumowała posłanka Lewicy Paulina Matysiak.

