Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak poinformował wojewoda małopolski, podczas burzy w Tatrach zginęły cztery osoby - dwoje dzieci i dwie osoby dorosłe. Zginęła także jedna osoba po słowackiej stronie Tatr. To czeski turysta.

Jak dodał Krzysztof, podczas burzy zostało rannych ponad 25 osób. 15 zostało przewiezionych do szpitala powiatowego w Zakopanem. Trzy z nich były reanimowane. Kolejne trzy osoby zostały przewiezione do szpitali w Krakowie. Pozostali ranni trafili do szpitala w Nowym Targu.

Jak przekazał wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba do tragedii doszło w rejonie Giewontu. Podczas burzy piorun miał uderzyć w łańcuch na szlaku na Giewont, którego trzymają się turyści wchodząc na szczyt góry.

W związku z wydarzeniami w Tatrach premier Mateusz Morawiecki uda się na południe Polski - poinformował w czwartek po południu na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.

Jak poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński na Twitterze, premierowi będzie towarzyszył pełnomocnik rządu ds. ratownictwa medycznego Waldemar Kraska.

RadioZET.pl/PAP