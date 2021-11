Burza wokół rejestru ciąż. Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało 8 listopada projekt nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Medycznej (SIM). Katalog udostępnianych danych ma zostać rozszerzony o informacje o ciąży. Resort uzasadnia zmianę przepisów m.in. usprawnieniem pracy personelu medycznego, pojawiły się jednak obawy, że informacje o pacjentkach w ciąży mogą trafić do prokuratury.

Resort zdrowia w przesłanej nam odpowiedzi zapewnia, że w zakresie dostępu prokuratury do informacji w SIM nic się nie zmieni. "W imieniu rzecznika prasowego informuję, że żaden organ czy instytucja nie ma dostępu do danych medycznych wszystkich pacjentów. System Informacji Medycznej umożliwia wymianę informacji medycznych wyłącznie między podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie danych konkretnych pacjentów" – przekazał Jarosław Rybarczyk, główny specjalista Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Burza wokół rejestru ciąż. Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

"Dostęp prokuratury do danych medycznych pacjentów nie ulega żadnym zmianom w związku z propozycją rozszerzenia katalogu informacji raportowanych do SIM" - wskazał Rybarczyk. Resort oświadczył, że konieczność raportowania i pozyskania informacji o ciąży jest podyktowana względami medycznymi, m.in. związanymi z przepisywaniem leków. "Pozwoli w przyszłości na uniknięcie przepisania leków niewskazanych przy ciąży oraz w sytuacji udzielania świadczeń ratujących życie w przypadku niemożności pozyskania informacji od pacjenta" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia. Wskazano także, że wykorzystanie informacji o ciąży jest niezbędne do weryfikacji uprawnień dodatkowych, jak np. uprawnień ciężarnych do otrzymania bezpłatnych leków lub prawa dostępu do świadczeń poza kolejnością.

Resort poinformował ponadto, że w zakresie nowych danych, które pojawią się w SIM, są m.in.: dane służące identyfikacji podmiotu medycznego, dane dotyczące wyrobów medycznych, informacje o alergiach, implantach, grupie krwi, informacja o rozpoczęciu i zakończeniu hospitalizacji, kod ICF (służy opisaniu stanu funkcjonowania pacjenta przed i po terapii - red.) oraz informacja o ciąży. Dane o alergiach, grupie krwi, ciąży czy implantach do 30.06.2022 będą raportowane nieobowiązkowo.

Projekt nowelizacji SIM jest rządowy, a więc będzie teraz konsultowany. Jeśli zostanie przyjęty w obecnym kształcie, rozszerzony katalog SIM zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

