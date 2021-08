Burze przeszły w niedzielę przez województwo lubelskie, a w rejonie Ryk wystąpiła nawet trąba powietrzna. Żywioł zniszczył schronisko dla zwierząt w miejscowości Gózd w powiecie ryckim.

- Jeden budynek gospodarczy położył się zupełnie, na drugim budynku gospodarczym mam pozrywany dach, wszystko praktycznie jest do remontu, budynek cały praktycznie do odbudowy - mówił w TVN24 jeden z mieszkańców miejscowości Gózd.

Burze i trąba powietrzna w woj. lubelskim. "Łamały się drzewa, leciały w powietrzu, nie wiadomo skąd"

Zniszczone doszczętnie zostało lokalne schronisko dla zwierząt. Fotorelacja obrazuje całkowite spustoszenie – puste boksy dla zwierząt, porozrzucane na polu. Przez wiele godzin trwało poszukiwanie zaginionych czworonogów. Na szczęście udało się wszystkie odnaleźć. "To, co zastaliśmy na miejscu, rozwaliło nas totalnie. Część kojców pofrunęła w pola i rozwaliło się w drobny mak. To, co musiały przeżywać zwierzaki, jest przerażające" - informowali pracownicy schroniska.

- Przyszła zwykła chmura, a zrobiła się tragedia. W ciągu pięciu minut nie było widać świata, łamały się drzewa, leciały w powietrzu, nie wiadomo skąd. U sąsiada zerwany dach, u drugiego rozwalona stodoła, u nas zerwany dach na mieszkaniu, drzewo na stodole - relacjonował telewizji kolejny mieszkaniec miejscowości Gózd.

Lubelskie: Powalone drzewa, zniszczone uprawy, uszkodzone dachy

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przekazała w TVN24, że w samym powiecie ryckim odnotowano ponad 50 zdarzeń. Porywisty wiatr powalił drzewa w okolicy, część z nich została wyrwana z korzeniami. Wichura uszkodziła dachy w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. - Burza przeszła przez gminę Kłoczew, uszkodziła 10 budynków mieszkalnych, 11 budynków gospodarczych, został częściowo zerwany dach budynku szkoły. Burza poprzewracała drzewa z korzeniami, zniszczone są uprawy kukurydzy - mówił w TVN24 Mirosław Latusek ze straży pożarnej w Rykach.

