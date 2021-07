Gwałtowne burze przeszły nad Polską. Ewakuowano obozy harcerskie

W Wielkopolsce prawie 100 uczestników obozu harcerskiego w Nowej Wsi Zbąskiej (pow. nowotomyski) ewakuowano w związku z informacjami o gwałtownych burzach zbliżających się w nocy z czwartku na piątek do regionu. Ewakuację obozu zarządzono także w pow. słupeckim.

Nastolatkowie ewakuowani z obozów harcerskich w Wielkopolsce

Oficer prasowy straży pożarnej w Nowym Tomyślu mł. kpt. Marcin Kozica poinformował, że ewakuację przeprowadzono jeszcze w czwartek późnym wieczorem. Uczestnicy obozu harcerskiego, w wieku 11-18 lat, trafili do wskazanej przez lokalne władze sali w Grójcu Małym. Nie było osób poszkodowanych.

W piątek rano o ewakuacji obozu harcerskiego poinformowała także straż pożarna w Słupcy. Z obozowiska w pobliżu miejscowości Kierz do sali w pobliskiej wsi przewieziono blisko 70 osób; harcerze spędzili tam noc. Jak powiedział w piątek Polskiej Agencji Prasowej oficer prasowy słupeckiej straży pożarnej st. kpt. Mariusz Pawela, wymuszona gwałtowną burzą ewakuacja rozpoczęła się jeszcze przed północą. W chwili przybycia zastępów na wyznaczone miejsce, trwała już ewakuacja zarządzona przez komendanta obozu.

Kilkadziesiąt osób ewakuowanych z obozów na Kujawach

Strażacy ewakuowali w nocy także 55 uczestników dwóch obozów harcerskich w powiecie świeckim (woj. kujawsko-pomorskie). Nie było osób poszkodowanych. - Dwa zastępy OSP pomagały w ewakuacji 47 harcerzy z obozu w Czersku Świeckim. Młodzież została przetransportowana do szkoły w tej miejscowości - powiedział PAP oficer prasowy kujawsko-pomorskiej straży pożarnej mł. bryg. Arkadiusz Piętak.

Strażacy pomagali także w ewakuacji 8 harcerzy z Tomaszowa w powiecie świeckim. Trafili oni do świetlicy w tej miejscowości. - Co roku strażacy jeżdżą na takie obozy i instruują o zachowaniu w sytuacji zagrożenia. W tym przypadku procedury zadziałały bardzo dobrze. Nikomu nic się nie stało - poinformował mł. bryg. Piętak.

Tragedia na obozie harcerskim w Suszku

Przypomnijmy, w sierpniu 2017 roku na Pomorzu doszło do tragedii. Gwałtowne burze z silnymi porywami wiatru doprowadziły do zniszczenia w Suszku koło Chojnic obozu harcerskiego, na którym przebywało 130 osób z łódzkiego okręgu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Zginęły wówczas dwie dziewczynki w wieku 13 i 14 lat, ich namiot przygniotło drzewo. 38 kolejnych uczestników obozu trafiło z różnymi obrażeniami do szpitali. Po koniec czerwca zapadł wyrok w tej sprawie. Dwóch organizatorów obozu zostało uniewinnionych, za winnego uznano urzędnika starostwa.

IMGW ostrzega przed nawałnicami także w piątek. "Pogoda nadal dynamiczna, w wielu miejscach występować będą silne burze, a we wschodniej połowie Polski jeszcze upalnie" - przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

RadioZET.pl/PAP