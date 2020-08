Burze pustoszą w środę całą Polskę. Do godziny 16.30 Państwowa Straż Pożarna odnotowała w całym kraju 1300 interwencji, w związku z usuwaniem skutków zdarzeń atmosferycznych. Na jednej z warszawskiej dzielnic doszło do bardzo groźnego zdarzenia: na kobietę przewróciło się drzewo. Poszkodowana trafiła do szpitala.