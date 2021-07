Bus przewożący dzieci uderzył w wojskowe auto terenowe na trasie S3 w kierunku Nowej Soli (woj. lubuskie). Osiem osób zostało rannych. Najciężej ranna 12-latka została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR.

Wypadek miał miejsce w poniedziałek, po godz. 11 na 200. kilometrze S3 (odcinek między Zieloną Góra a Nową Solą). Ruch na jezdni w kierunku Nowej Soli jest wstrzymany.

Busem jechało osiem osób, w tym siedmioro dzieci w wieku od 11 do 15 lat. W wypadku ciężko ranna została 12-letnia dziewczynka, którą śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał do szpitala. - Pozostałe dzieci nie odniosły poważnych obrażeń. Czworo z nich zostało opatrzonych na miejscu i karetki pogotowia przewiozły je na badania do szpitala – powiedziała Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, cytowana przez PAP.

Bus wjechał w honkera

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że volkswagen caravelle uderzył w stojącego na pasie awaryjnym wojskowego tarpana honkera, w którym nikogo nie było. Pojazd ten z włączonymi sygnałami świetlnymi zabezpieczał stojącą przed nim wojskową ciężarówkę, w której wystrzeliła opona.

Na miejscu pracują policjanci ustalający dokładny przebieg wypadku. Objazd został zorganizowany tzw. starą trójką - między węzłami S3 Zielona Góra-Południe a Niedoradz, można też na niego zjechać z S3 na stacji Orlen za węzłem Zielona Góra-Południe.

Według służb drogowych utrudnienia w ruchu mogą potrwać około trzech godzin.

RadioZET.pl/PAP