Skandal na komendzie w Busku-Zdroju. Policja reaguje po materiale Radia ZET

Policjanci z Buska-Zdroju robili zdjęcia pijanym bezdomnym na podłodze komisariatu i w toalecie, poniżali ich i wyśmiewali – to relacja jednego z funkcjonariuszy z tamtejszej komendy, który chce pozostać anonimowy. „To była taka »zabawa« policjantów. Kierownik o wszystkim wiedział” – mówi informator Radia ZET.

Po naszej interwencji sprawą zajęła się prokuratura. Kilka godzin później zareagowała świętokrzyska policja. Rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadkom. Kamil Tokarski oświadczenie w tej sprawie opublikował w sieci.

Jako Policja zdecydowanie potępiamy tego typu zachowania i zależy nam na jak najszybszym i rzetelnym wyjaśnieniu całej sprawy. W naszej formacji nie ma miejsca na to, by jakikolwiek funkcjonariusz zachowywał się w podobny sposób. Prowadzone intensywne działania Prokuratury i Policji zmierzają do ustalenia funkcjonariuszy, którzy dopuścili się przedstawionych w materiale prasowym zachowań. Wobec nich zostaną wyciągnięte najdalej idące konsekwencje w trybie dyscyplinarnym oraz administracyjnym, łącznie z wydaleniem ze służby

czytamy w oświadczeniu nadkom. Tokarskiego