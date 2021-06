W Busku-Zdroju doszło do zderzenia trzech samochodów. Cztery osoby trafiły do szpitala. Wśród poszkodowanych jest troje dzieci, w tym 10-miesięczna dziewczynka.

Wypadek zdarzył się około południa w Busku-Zdroju. Kierująca peugeotem wymusiła pierwszeństwo i zderzyła się ze skodą. Następnie doszło do zderzenia z trzecim pojazdem marki volkswagen, który oczekiwał na włączenie się do ruchu – przekazał Radiu Zet oficer prasowy policji w Busku-Zdroju Michał Zwolski.

Busko-Zdrój. Zderzenie trzech aut na skrzyżowaniu. Troje dzieci w szpitalu

W wypadku poszkodowane zostały cztery osoby. Kierująca peugeotem z urazami głowy i klatki piersiowej została przewieziona do szpitala w Busku-Zdroju. Policjanci ustalili, że kobieta była trzeźwa. Ranna została też jadąca z nią 9-latka. Dziewczynka z obrażeniami twarzy trafiła do szpitala dziecięcego w Kielcach. Poszkodowane zostały także dzieci jadące skodą.10-miesięczną dziewczynkę i 5-letniego chłopca z obrażeniami głowy przetransportowano do szpitala w Kielcach.

Na skrzyżowaniu ruch odbywa się wahadłowo. Śledczy ustalają okoliczności i przyczyny wypadku.

RadioZET.pl/Komenda Powiatowej Policji w Busku-Zdroju/oprac. AK