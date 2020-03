Były radny PiS skazany na więzienie. Znęcał się nad żoną psychicznie i fizycznie

Tak wygląda koniec głośnej sprawy o przemoc, która wstrząsnęła Polską w 2017. Pani Karolina Piasecka ujawniła wówczas w Internecie przerażające nagranie, na którym słychać jak jej ówczesny mąż - Rafał P., były radny PiS - znęca się nad nią fizycznie i psychicznie. We wtorek zapadł wyrok, na mocy którego Rafał P. został skazany an dwa lata pozbawienia wolności. Decyzja sądu jest prawomocna.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Były radny miejski Rafał P. został we wtorek prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy na karę dwóch lata więzienia za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad żoną. W wyroku drugiej instancji nie zmieniono także kwoty nawiązki na rzecz pokrzywdzonej, która ma wynieść 75 tys. zł.

Bił, kopał, podduszał i groził śmiercią

W ocenie sądu Rafał P. jest winny znęcania się psychicznego i fizycznego nad żoną, od lutego 2006 r. do końca 2017 r. w Bydgoszczy i Łochowie k. Bydgoszczy. Złożyło się na to wszczynanie awantur, w których trakcie kierował słowa wulgarne, powszechnie uznawane za obraźliwe, poniżanie, grożenie śmiercią i uszkodzeniem ciała, ograniczanie korzystania ze wspólnych środków finansowych i rzeczy, zmuszanie do określonego zachowania, a także popychanie, kopanie, uderzanie, podduszanie i szarpanie.

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy — w najważniejszych punktach — wyrok sądu pierwszej instancji i wymierzył za te czyny karę dwóch lat bezwzględnego więzienia.

Rafała P. i jego obrońcy nie było na ogłoszeniu wyroku.

RadioZET.pl/PAP