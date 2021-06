Do zdarzenia doszło we wtorek w autobusie linii 71 w Bydgoszczy. Tam jeden z pasażerów zwrócił młodemu mężczyźnie w wieku 19-20 lat uwagę, że nie ma na sobie maseczki ochronnej. Przepis ten nadal bowiem obowiązuje w środkach transportu publicznego. Chłopak lekceważył i ignorował prośby współpasażera. Następnie, gdy wychodził z autobusu na przystanek, zaatakował mężczyznę, uderzając go pięściami po głowie.

Bydgoszcz. Pobił pasażera, bo ten zwrócił mu uwagę, że nie ma maseczki

Na nagraniu opublikowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy dokładnie widać wymianę zdań między mężczyznami, a następnie szarpaninę. Film kończy się w momencie, w którym sprawca ataku opuszcza pojazd.

"Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mogą pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszone są o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie przy ul. Broniewskiego 12 lub telefoniczny całodobowo pod numerami 47-751-13-59 oraz 112 powołując się na III Kr-1050/21" - informuje policja.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/Facebook