Były komendant policji wiceprezesem w Tauronie. Współpracował z Porozumieniem Jarosława Gowina

Robert Szydło został wiceprezesem w spółce energetycznej TAURON Sprzedaż - ustalił portal RadioZET.pl. Szydło to były zastępca Komendanta Stołecznego Policji w latach 2012-2016. Wcześniej szefował kielecką policją. Ostatnio interesował się polityką.

Robert Szydło po odejściu z policji zaczął współpracować z partią Porozumienie. Był doradcą społecznym ówczesnego wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina.

Były policjant próbował również sił w wyborach na wójta gminy Bogoria (woj. świętokrzyskie) w 2018 roku. Założył własny komitet wyborczy, ale miał poparcie Porozumienia wchodzącego w skład obozu Zjednoczonej Prawicy. W wyborach osiągnął najgorszy wynik spośród czterech kandydatów. Otrzymał zaledwie 517 głosów.

Tauron nie chwali się nowym wiceprezesem

Robert Szydło wiceprezesem w spółce TAURON Sprzedaż został 20 stycznia. We wtorek, 15 lutego, zapytaliśmy biuro prasowe spółki energetycznej, dlaczego na stronie internetowej firmy nie ma szerszych informacji o nowym wiceprezesie ani jego zdjęcia. W zakładce „władze spółki” przy każdym z prezesów oprócz funkcji w zarządzie oraz imienia i nazwiska jest także fotografia, opis doświadczenia i kwalifikacji. W przypadku Roberta Szydło było tylko imię i nazwisko oraz funkcja. Po naszych pytaniach brakujące informacje o nowym wiceprezesie zostały szybko uzupełnione.

Co były policjant robi w zarządzie spółki energetycznej? Przeglądając wizytówki pozostałych członków zarządu można dowiedzieć się, że każdy z nich posiada bogate doświadczenie w branży energetycznej. Szydło nie może pochwalić się przeszłością zawodową w energetyce. Praktycznie całe życie związany był z policją. Nie ma też wiedzy akademickiej o energetyce, bo studiował na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku administracja publiczna i pedagogika. Jest też absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Dla Taurona to nie problem, bo Szydło ma zajmować się nadzorem nad obszarem bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, compliance i kontroli wewnętrznej, a także zespołem prawnym. Ma również koordynować prace działów odpowiadających za sprzedaż do klientów instytucjonalnych, a także za zakupy i administrację. Firma zapewnia, że nowy wiceprezes spełnia kryteria wymagane na to stanowisko.

- Doświadczenie to Pan Robert Szydło zdobył m.in. w czasie pracy w Policji (I zastępca Komendanta Stołecznego Policji ) oraz współpracy z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Pan Robert Szydło był również wykładowcą akademickim oraz Dyrektorem Generalnym w Stowarzyszeniu Polskich Producentów Urządzeń OZE. Kwalifikacje i doświadczenie Pana Roberta Szydło są więc adekwatne do powierzonych obowiązków i kierowanych przez niego obszarów – zapewnia biuro prasowe TAURONu.

Nie było innych kandydatów

Zapytaliśmy spółkę w ramach jakiej procedury Robert Szydło został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu. Byliśmy również ciekawi, czy byli inni kandydaci do pracy. Jak się okazało Szydło nie miał z kim rywalizować. - Zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki, Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego rozpatrywana była jedynie kandydatura Pana Roberta Szydło – poinformowała spółka.

Nie wiadomo, ile były policjant, a dziś wiceprezes, będzie zarabiał w Tauronie. Biuro prasowe spółki nie udzieliło informacji o wynagrodzeniu Robert Szydło zasłaniając się przepisami prawa cywilnego.

- Szczegółowe zasady wynagradzania, w tym wysokość wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza spółki - nie mają one jednak charakteru jawnego. Informacja o wysokości wynagrodzenia za pracę przysługującego danej osobie jest objęta ochroną prawa cywilnego - poinformowało nas biuro prasowe spółki.

Grupa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Skarb Państwa posiada 30,6% akcji spółki TAURON Polska Energia. 10,39% akcji należy do spółki KGHM Polska Miedź, która jest kontrolowana przez Skarb Państwa.

