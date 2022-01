CBA nadało Pegasusowi specjalne oznaczenie. Nie wiadomo, czy podawano je w każdym wniosku do sądu

W CBA nadano specjalne oznaczenie dla programu szpiegowskiego Pegasus. Oznaczenie to można wpisać do kierowanego do sądu wniosku o kontrolę operacyjną. We wniosku jest na to rubryka: "rodzaj stosowanej kontroli operacyjnej". - Nie wiadomo tylko, czy CBA podaje oznaczenie Pegasusa przy każdym wniosku - ustalił nieoficjalnie Radio ZET.