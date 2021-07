Jeżeli będzie taka możliwość, to dopuścimy do szczepienia dzieci poniżej 12. roku życia. COVID-19 to bardzo duże zagrożenie - powiedział w środę w Kaliszu premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że szczepienia na wiele innych chorób są obowiązkowe, ale to przeciw koronawirusowi jest dobrowolne.

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci poniżej 12. roku życia rozpoczną się w Unii Europejskiej najprawdopodobniej po zakończeniu testów klinicznych i zatwierdzeniu preparatów przez Europejską Agencję Leków (EMA). Zaawansowane testy kliniczne u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 11 lat prowadzi m.in. koncern Pfizer.

Szczepienia dzieci poniżej 12 roku życia

Mateusz Morawiecki zapowiedział w Kaliszu, że Polska dopuści szczepienie dzieci pod jednym warunkiem. - Jeżeli będzie potwierdzenie przez wszystkie najważniejsze agencje lekowe, a w szczególności europejską, a więc także polską, że można szczepić dzieci poniżej 12 roku życia, to dopuścimy taką możliwość - mówił premier.

Zwrócił uwagę, że był zaczepiany przez przeciwników szczepień, którzy pytali go, dlaczego chce szczepić dzieci. Premier wyjaśnił, że jest to coś normalnego. - COVID-19 to wielka tragedia. A my wszyscy, z mojego pokolenia 50 plus, 60 plus, pamiętamy, ale i młodsi też, że szczepienie dzieci to było coś normalnego. Dzięki temu pozbyliśmy się takich chorób jak ospa prawdziwa lub okrutna, straszna choroba Heinego-Medina. Ale też (wyeliminowaliśmy - red.) odrę czy różyczkę - wymieniał szef rządu. Morawiecki podkreślił, że szczepienia to osiągnięcie nauki, które zmieniło nasze życie na lepsze.

Morawiecki zaznaczył, że szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce są dobrowolne i służą temu, by przerwać łańcuch zakażeń. - Po to, aby nie było czwartej fali - powiedział premier.

RadioZET.pl/PAP/Mateusz Morawiecki