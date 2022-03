Cała mapa Polski na czerwono. "Sytuacja staje się z dnia na dzień coraz gorsza"

Pogoda we wtorek jest słoneczna, a niebo niemal bezchmurne. Temperatura wynosi od 14 stopni na północnym wschodzie i wschodzie kraju do 17 stopni na południowym zachodzie. Ciepła i sucha aura, choć cieszy i skłania do spacerów, z drugiej strony sprawia, że grozi nam susza i rośnie zagrożenie pożarowe.

Susza i zagrożenie pożarowe w lasach. To efekt braku opadów po zimie

Hydrolog i rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski przekazał, że najbardziej zagrożone suszą są rzeki spływające do środkowej Odry i Wisły. Wysychające warstwy gleby spowodują dalsze pustynnienie obszarów na Kujawach, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie. - Od 2015 r., z krótką przerwą na zeszły rok, mieliśmy do czynienia z permanentną suszą. W tym roku po dosyć wilgotnym lutym, kiedy spadło łącznie 113 proc. normy w całym kraju, wydawało się, że problem suszy może być mniejszy, ale od 25 lutego jest bezwietrzna i bezdeszczowa, słoneczna pogoda - powiedział ekspert, cytowany przez PAP.

Jak dodał, w większej części kraju, oprócz Polski południowej, południowo-wschodniej i częściowo wschodniej, nie było deszczu. - Dodatkowo stosunkowo wysokie temperatury w dzień powodowały większe parowanie, co spowodowało, że sytuacja staje się z dnia na dzień coraz gorsza – dodał.

Rzecznik prasowy komendanta głównego PSP bryg. Karol Kierzkowski poinformował, że w ostatni weekend strażacy w całym kraju gasili ponad 3 tys. pożarów traw. Zginęły trzy osoby. Z danych PSP wynika, że tylko przez ostatnie siedem dni, od 14 do 21 marca, strażacy odnotowali aż 7634 pożary traw, najwięcej na terenie woj. mazowieckiego - 1066, małopolskiego - 882, śląskiego - 843, podkarpackiego - 833, dolnośląskiego - 799 oraz świętokrzyskiego - 749.

IMGW prognozuje ciepłą i suchą aurę aż do końca weekendu, na opady więc nie ma co liczyć. A ich brak prowadzi do zagrożenia pożarowego w lasach. Jak wynika z mapy tworzonej zgodnie z metodą IBL przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, w całym kraju istnieje duże ryzyko wystąpienia pożarów. Jedynie w południowej części Podlasia jest ono średnie.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/bazapozarow.ibles.waw.pl