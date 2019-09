Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do niecodziennej kontroli doszło dziś na przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej (woj. podkarpackie). Celnicy dopatrzyli się w zabezpieczonych pojemnikach ze styropianu 166 gadów, głównie węży i płazów.

Udaremniony został nielegalny przewóz 166 egzotycznych gadów i płazów, w tym m.in. pytonów i węży boa Agnieszka Siwy, zastępca rzecznika prasowego Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Dzikie węże przewoził kierowca busa, z którym jechało siedmiu obywateli Ukrainy. Celnicy sprawdzili, że nie miał on dokumentów na przewożone zwierzęta, a tym bardziej zgody na ich przewóz przez granicę.

Funkcjonariusze KAS zabezpieczyli wszystkie zwierzęta. Zwrócili się o pomoc w ich przechowaniu do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu. Według wstępnej identyfikacji ze 166 przemycanych zwierząt aż 116 okazów objętych jest Konwencją Waszyngtońską (zakazem lub ograniczeniem w handlu transgranicznym).

Wśród nich znajdowało się 69 pytonów królewskich, 18 pytonów siatkowych, 14 okazów boa dusiciela, do tego cztery warany kolczastoogonowe, dwa okazy boa madagaskarskiego.

Wartość przemycanych zwierząt to ok. 50 tys. euro. Kierowca odpowie przed dwiema służbami. KAS wszczęło postępowanie karne ws. przewożonych gatunków będących pod ochroną. Grozi za to kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Co do pozostałych okazów sprawę prowadzi policja.

RadioZET.pl/KAS Rzeszów