Centralny punkt nadawania numerów PESEL na Stadionie Narodowym. Ukraińcy złożą wnioski w weekend

Ukraińcy w Polsce mogą starać się o nadanie numeru PESEL w przyspieszonym trybie. Pozwala na to opublikowana w Dzienniku Ustaw specustawa o pomocy dla uchodźców z Ukrainy, która zakłada, że obywatele atakowanego przez Rosję kraju będą mogli ubiegać się o nadanie jedenastocyfrowego symbolu numerycznego. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

W środę (16 marca) polskie urzędy rozpoczęły proces przyjmowania wniosków uchodźców z Ukrainy o nadawanie im numeru PESEL. Alert w tej sprawie wydało RCB. Natomiast w sobotę o godzinie 8 rano na Stadionie Narodowym w Warszawie rusza centralny punkt nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Według wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera punkt ten, zorganizowany wspólnie przez rząd i władze miasta, będzie mógł obsłużyć nawet 300 osób na godzinę.



PESEL dla uchodźców z Ukrainy - jak złożyć wniosek i gdzie to można zrobić?

Urząd m.st. Warszawy poinformował, że centralny punkt nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy na Stadionie Narodowym będzie czynny w sobotę i niedzielę (19-20 marca) od godz. 8 do godz. 16. Jak do niego trafić? Nowy punkt znajduje się we wschodniej części PGE Narodowego w pobliżu recepcji głównej. Wejście odbywać się będzie bramami numer 1, 2, 3, 10 i 11. Dla osób z niepełnosprawnościami przygotowano wejście przez bramę numer 1. Bezpłatny parking ogólnodostępny znajduje się na błoniach PGE Narodowego naprzeciwko wejścia bramą numer 1.

Zaplanowano sto stanowisk nadawania numerów PESEL, do ich obsługi będzie oddelegowanych 60 pracowników miasta. Rząd ma zapewnić terminale do rejestracji, żeby nie trzeba było ich zabierać z urzędów dzielnic, przed którymi stoją długie kolejki. Takich punktów w przyszłości ma być więcej Urząd m.st. Warszawy

Jakie dokumenty muszą złożyć uchodźcy z Ukrainy, aby proces wyrabiania dla nich numeru PESEL został rozpoczęty? Do wniosku głównego należy dołączyć m.in.: wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę, dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego – do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości oraz fotografię spełniającą określone parametry.

Od środy w Warszawie nadano już 4560 numerów PESEL uchodźcom. Numer PESEL na Stadionie Narodowym będą otrzymywać osoby, które bezpośrednio przeszły granicę z Ukrainy do Polski od 24 lutego. Szczegóły dotyczące działalności punktu na Stadionie Narodowym można uzyskać w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa pod numerem telefonu 19 115.

