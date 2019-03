Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak podkreśla BM Reflex, konieczność podwyżek cen detalicznych sygnalizowało już wcześniej, ze względu na solidny wzrost hurtowych cen paliw w trzech pierwszych tygodniach lutego. Co prawda w ostatnim tygodniu ceny w hurcie spadły, ale skala tej korekty nie zdołała zniwelować wcześniejszych podwyżek - ocenia Reflex. Dlatego, według Biura, jeżeli ceny hurtowe utrzymają się na obecnym poziomie lub wzrosną, to musimy liczyć się z tym, że ceny na stacjach będą jeszcze rosły.

Identyczne powody wskazuje portal e-petrol.pl. Według niego, utrzymujące się na wysokim poziomie ceny paliw w rafineriach nie przeszkodziły w dalszych obniżkach na stacjach. Ale taka rozbieżność pomiędzy rynkiem hurtowym i detalicznym na dłuższą metę jest jednak nie do utrzymania, i najbliższych dniach koszty tankowania powinny zacząć wzrastać - wskazuje portal.

Ceny paliw: Pb95, Pb98, ON, LPG

W przyszłym tygodniu średnie ceny paliw powinny być w przedziale 4,68-4,81 zł za litr benzyny 95, 4,96-5,08 zł za litr oleju napędowego oraz 2,11-2,18 zł za litr autogazu.

Jako główny czynnik na rynkach ropy analitycy wskazują naciski prezydenta USA na OPEC, by kartel skończył z polityką zacieśnienia podaży i pozwolił na dalszy spadek cen ropy. Baryłka ropy Brent, po spadku na początku tygodnia do 64,5 dol., podrożała na jego koniec do 67 dol.

RadioZET.pl/PAP/DG