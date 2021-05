Szczepienia przeciw Covid-19 mają, poza ochroną zdrowia i życia, uprawniać również obywateli UE do swobodnego podróżowania po krajach wspólnoty, bez konieczności okazywania negatywnych wyników testu. To jedna z motywacji, dla których nieprzekonani do szczepień jednak decydują się na przyjęcie preparatu, by otrzymać stosowny certyfikat.

Niestety, system ma luki działające na niekorzyść podróżujących. Przekonał się o tym reportażysta Wojciech Tochman. Pisarz opisał swoją sytuację na profilu na Facebooku.

Certyfikat szczepienia w Polsce nieważny. Poważny błąd w systemie

Wybierał się do Grecji i jako w pełni zaszczepiony przeciw Covid-19 chciał pokazać certyfikat szczepienia w języku angielskim. System go "nie zaakceptował", co wobec braku negatywnego wyniku testu oznaczało koniec podróży.

"Jeśli ktoś z Was w tych dniach wybiera się do Grecji i zamiast wymaganego testu PCR (najpóźniej 72 h przed lotem) chce przy wjeździe skorzystać z certyfikatu szczepienia po angielsku pobranego z pacjent.gov.pl (szczepienie jest ważne po 14 dniach od drugiej dawki), to uprzejmie informuję, że to, jak na razie, nie działa. Na certyfikacie wydanym przez polski rząd nie ma nazwy szczepionki, a Grecja tego wymaga, choć na stronach Aegean nie jest to napisane" – pisze Wojciech Tochman.

Do sytuacji doszło w liniach lotnicze Aegean, a bilet podróżnika przepadł. "Może to uporządkują, ale jak na razie ludzie są wściekli i narażeni na kolejne wydatki (test PCR, nowy drogi bilet, bo musi być kupiony z dnia na dzień)" – podsumowuje pisarz.

