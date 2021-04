"Obalimy ten rząd. Rozmawiamy z 2 posłami koalicji rządzącej"

- Żeby było jasne – my ten rząd prędzej czy później obalimy. Nikt z nas nie myśli o niczym innym w pierwszym kroku, jak obalenie tego rządu. W drugim kroku wprowadzenie zmian w Polsce, które pozwolą realizować wizję państwa zachodniego, otwartego, tolerancyjnego – mówi Cezary Tomczyk w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

Cezary Tomczyk, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, zaznacza, że „na opozycji odbywają się różne rozmowy…”. - Prowadzimy rozmowy z dwoma posłami z koalicji rządowej, którzy zastanawiają się nad opuszczeniem koalicji, by stać się posłami niezależnymi, bo nie chcą firmować tego, co się dzieje w Polsce – zdradza gość Beaty Lubeckiej.

Posłuchaj podcastu

Tomczyk dodaje jednak, że ci posłowie „byli wczoraj załamani po tym, co zrobiła Lewica, bo uznali, że nie ma jedności po drugiej stronie”. - Zrobimy wszystko, żeby doprowadzić do upadku rządu PiS. Chcemy, żeby wybory były szybko, w neutralnych warunkach, najlepiej przez techniczny rząd – podkreśla Tomczyk.

Gość Radia ZET uważa, że tylko jedna, duża lista opozycji jest w stanie „zniszczyć PiS”. - Doprowadzić do sytuacji, kiedy my ich rozbijemy w pył. To nasz polityczny cel. Na tym się skupiamy – dodaje polityk PO.

Radio ZET