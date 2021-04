Powstanie nowy projekt polityczny? "Przygarnie polityków PO, PSL i Porozumienia"

Chadecja Polska – tak ma nazywać się nowy projekt polityczny, w którego skład wejdą politycy PSL, konserwatyści z KO oraz parlamentarzyści „Porozumienia”. -Jarosław Gowin wie, że na listach PiS-u go nie będzie. Trzeba to wykorzystać na wzmocnienie projektu pod nazwą Chadecja Polska – powiedział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w wywiadzie dla czwartkowej "Rzeczpospolitej".

Chadecja Polska, czyli nowy, prawicowy projekt w polskiej polityce, miałaby się składać z polityków trzech ugrupowań. - Koalicji Polskiej, konserwatystów bliskich Platformie Obywatelskiej – którzy w momencie ewidentnego przesunięcia się tej partii na lewo są z niej wypychani – oraz środowiska Jarosława Gowina, z którym mamy dobre relacje – powiedział Piotr Zgorzelski (Koalicja Polska - PSL).

Według wicemarszałka Sejmu Chadecja Polska to pomysł, który będzie realizowany na wypadek rozpadu Zjednoczonej Prawicy. - Jeżeli ziści się scenariusz z wyborami w 2023 roku, to będziemy świadkami coraz większego upadku rządu całkowicie pokłóconej prawicy. Już z teorii zarządzania wiadomo, że partia, organizacja, która zajmuje się sama sobą, nie jest w stanie rozwiązywać problemów obywateli. Ewidentnie obniża się sprawność rządzenia PiS – twierdzi Zgorzelski.

Chadecja Polska. "Rozmawiamy z posłami PiS-u"

Wicemarszałek Sejmu zapowiedział, że najbliższy czas zamierza wykorzystać m.in. na wzmocnienie projektu, który roboczo nazwano Chadecja Polska. -Coraz więcej rozmów odbywam także z parlamentarzystami PiS-u rozczarowanymi ciągłymi kłótniami. Taka reprezentacja w kolejnych badaniach daje poparcie 12–15 proc. Więc jest przestrzeń dla zdroworozsądkowej, centroprawicowej, konserwatywnej partii - przekonywał Zgorzelski.

Zgorzelski stwierdził też, że Jarosław Gowin odejdzie ze Zjednoczonej Prawicy. - Wie – i to nie na sto procent, ale na tysiąc – że na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości go nie będzie – stwierdził polityk PSL i dodał: - Mając tę wiedzę, postępuje sprytnie politycznie, trwając w rządzie pokłóconej prawicy, dlatego że czerpie z tego określone korzyści – zarówno polityczne, jak i ekonomiczne.

Chadecja Polska. "Gowin nie wyjdzie ze Zjednoczonej Prawicy"

Według Zgorzelskiego Gowin nie wyjdzie teraz z rządzącej koalicji, zwłaszcza że nie wiadomo, czy odbędą się przyspieszone wybory. - Bo po co? Jest pragmatycznym politykiem i niejednokrotnie pokazał, że potrafi wytrzymać ciosy, jak w maju zeszłego roku czy teraz, kiedy de facto z sytuacji rozebrania mu partii wyszedł zwycięsko, acz poobijany - mówił Zgorzelski w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Pomysł powołania nowego projektu skrytykowali już politycy PO. Marcin Kierwiński w „Sygnałach dnia” radiowej Jedynki stwierdził, że Zgorzelski ma prawo kreślić ambitne plany, ale PO nie zamierza w nich uczestniczyć. - Lepiej, żeby nie mieszał do tego Platformy Obywatelskiej. Jak pan marszałek Zgorzelski przygotowuje nowe, ambitne plany, to ja trzymam za niego kciuki. To będzie, rozumiem taka jest intencja, przesunięcia PSL bardziej do centrum. W centrum jest już dość tłoczno, a przede wszystkim jest PO – stwierdził poseł KO.

