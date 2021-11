W miejscowości Chańcza w województwie świętokrzyskim doszło do śmiertelnego wypadku. Bus na ukraińskich tablicach rejestracyjnych uderzył w drzewo. Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne.

Do wypadku w Chańczy w gminie Raków doszło we wtorek nad ranem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 25-letni kierowca busa na ukraińskich numerach rejestracyjnych z nieustalonych do tej pory przyczyn na łuku drogi wojewódzkiej nr 764 stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.

Wypadek w Chańczy. Nie żyją dwie młode osoby

Na miejscu zginęły dwie osoby. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Kielcach, ofiary to 24-letni mężczyzna i o rok starsza kobieta. – Najprawdopodobniej oboje to obywatele Ukrainy – powiedział podkom. Karol Macek. Do szpitala w ciężkim stanie zostali zabrani kierowca i 35-letni pasażer, także narodowości ukraińskiej.

Od kierowcy została pobrana krew do badań. Droga wojewódzka nr 764 przez pewien czas była zablokowana. Następnie obowiązywał ruch wahadłowy. Policjanci pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniać szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.

RadioZET.pl/PAP