Ofiary bestialskiego traktowania znaleziono w poniedziałek. Najpierw schronisko powiadomił pan Mirosław. Jego oczom ukazał się pies z ranami na mordce, karku i szyi.

To nawet nie jest barbarzyństwo, to obłęd jakiś. Biedne zwierzę strasznie cierpiało. Zdechłoby na chodniku, gdyby ten dobry człowiek nas nie wezwał

Sprawą zajęło się Chełmskie Schronisko dla Zwierząt. Dzięki szybkiej reakcji ranny psiak trafił do lecznicy, gdzie pomyślnie przeszedł operację.

Ma założone ok. 100 szwów. Operacja przebiegła pomyślnie, teraz śpi w boksie

Niestety, tego samego dnia schronisko otrzymało zgłoszenie o kolejnym makabrycznym odkryciu. Niedaleko Castoramy przy ulicy Rejowieckiej ludzie znaleźli „ruszający” się worek na śmieci.

Rozerwali go, był w nim pies cały we krwi. Widzimy przerażoną sunię, skąd krew w worku i na niej. Przednia łapa oskalpowana i złamana. Udajemy się natychmiast do lecznicy, sunia dostaje silne leki przeciwbólowe, łapa zostaje opatrzona, jutro zabieg amputacji. Szok minął, odpoczywa w boksie