Chleb podrożał w ostatnim roku – widok klasycznego, tańszego z bochenków w piekarni w cenie poniżej trzech złotych odchodzi do przeszłości. Drożyzna uderza po kieszeniach nie tylko konsumentów, ale i piekarzy.

Szukają oni sposobu na spięcie budżetu w najróżniejszych środkach. Polsat News podał, że w wybranych piekarniach w Gorzowie Wielkopolskim postanowiono doliczać 10 groszy za pokrojenie bochenka.

10 groszy za pokrojenie chleba? "To pochłania jakieś pieniądze"

Choć 10 groszy od pokrojenia w specjalnej krajalnicy nie wydaje się dużą kwotą, to przemnożona przez liczbę zakupów przełoży się w skali roku na istotny wydatek.

Sceptycy twierdzą, że takie podwyżki są pretekstem przy kolejnej fali koronawirusa. Z faktem godzą się z kolei ci, którzy widzą, jakie koszty nałożyła epidemia na przedsiębiorców. - Ekspedientka musi nałożyć rękawiczki i mieć odkażony nóż. To pochłania jakieś pieniądze, ale czy to dużo, czy mało, trudno powiedzieć – powiedziała rozmówczyni Polsat News.

10-groszowa dopłata występuje również w Warszawie. Stefan Putka, szef tamtejszego Cechu Piekarzy, uważa jednak, że jest to "co najmniej dziwny pomysł". Uważa, że krojenie pieczywa zawsze było "marketingową i praktyczną usługą". - Pobieranie za to opłaty jest kontrskuteczne i wydaje mi się co najmniej niemądre. To zraża klientów do konkretnych firm i sklepów, tym bardziej że w dużych marketach klient może pokroić chleb samodzielnie - powiedział Polsat News Stefan Putka.

