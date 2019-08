Oficjalny profil programu „Chłopaki do wzięcia” przekazał smutną informację o śmierci jednego z bohaterów – pana Stanisława. Był on jednym z najpozytywniejszych i najbardziej zabawnych uczestników programu.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

„Mamy dla Was smutną wiadomość. Odszedł od nas jeden z bohaterów "Chłopaków" - pan Stanisław. W imieniu twórców programu składamy najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom” – napisano na oficjalnym fanpage’u programu.

Pan Stanisław był jednym z najbardziej pozytywnych i zabawnych uczestników popularnego programu, emitowanego przez Polsat i Polsat Play. Był ulubieńcem widzów.

„Pierwszy bardzo pozytywnie zakręcony człowiek tu w programie. Najszczersze kondolencje”, „Człowiek, który ciężko pracował ale uśmiechnięty i pozytywny. Kochał świat i wrażliwy był na kobiecy urok. Ogromna szkoda. Wyrazy współczucia dla syna”, „Szok. Najbardziej pozytywny i wesoły w tym programie” – pisali internauci na wieść o jego śmierci.

„Chłopaki do wzięcia” to serial paradokumentalny. Opowiada o mieszkańcach małych miasteczek i wsi, szukających swojej drugiej połówki. Program przyciągał przed telewizory ogromne ilości widzów. Wiosną Polsat Play wyemitował już 15. sezon „Chłopaków do wzięcia”.

RadioZET.pl/Fakt.pl