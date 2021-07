Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 13 w Chłopach na niestrzeżonej plaży. W Bałtyku tonął 56-letni mężczyzna z województwa śląskiego.

– Został wyciągnięty na brzeg. Prowadzona była reanimacja, ale niestety bezskutecznie. 56-latek zmarł – powiedziała w rozmowie z PAP kom. Monika Kosiec. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało w niedzielę, że od 1 kwietnia do 24 lipca odnotowano już 205 utonięć. Tylko w sobotę było ich sześć.

O zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą RCB regularnie przypomina w swoich mediach społecznościowych. Centrum apeluje, żeby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających oraz wkładać kapok, będąc na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym.

RCB przestrzega także, aby nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, a także stosować się do poleceń ratownika.

RadioZET.pl/PAP