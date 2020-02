Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Chocianów może być pierwszym dolnośląskim miastem, w którym zacznie obowiązywać "rezolucja, dotycząca powstrzymania ideologii LGBT". O sprawie poinformował jakiś czas temu Onet. W tej chwili trwają konsultacje społeczne, które mają ustalić czy mieszkańcy życzą sobie wprowadzenia w Chocianowie "strefy wolnej od LGBT". Warto podkreślić, że tego rodzaju skandaliczna "rezolucja" – jawnie godzącą w wolność osobistą – wprowadzona została w kilku miejscowościach we wschodniej części Polski.

To właśnie tam wybrali się Jakub i Dawid – małżeństwo, które postanowiło poznać opinię samych mieszkańców Chocianowa. Para pytała również o to, czy przewidywane są kary dla osób LGBT, które pojawią się na terenie miasta. - Wnioski po wizycie są dla nas samych zaskakujące – relacjonował Dawid.

"Więcej tolerancji i szacunku mają panowie spod budki z piwem niż wierni"

- Okazuje się, że więcej tolerancji i szacunku do drugiego człowieka mają panowie spod budki z piwem niż wierni wychodzący z Kościoła – powiedzieli mężczyźni.

Oglądaj

Generalnie sonda uliczna wykazała, że zdania mieszkańców są podzielone ale – co zdecydowanie najważniejsze – w przeważającej większości Chocianowianie nie chcą wprowadzenia jakiegokolwiek podziału! Mieszkańcy miasta wprost mówią o tym, że sprzeciwiają się jakiemukolwiek karaniu ludzi za odmienną orientacją seksualną i nie zgadzają się na wprowadzanie takich zakazów. Padają słowa o szkodliwości "takiej stygmatyzacji" i o tym, że tego rodzaju "inicjatywy" godzą w ludzką godność i szacunek do drugiego człowieka.

- Nie lubię takiej stygmatyzacji – odpowiedziała jedna z rozmówczyń Jakuba i Dawida. – A za co i dlaczego ich karać? – pytał inny rozmówca.

- Chocianów dołączył do tego, co najgorsze – żaliła się jedna z pań.

- To są tak samo ludzie, jak każdy inny - wtóruje inna rozmówczyni. - Ja sam tego nie rozumiem - dodaje młody chłopak, zapytany przez Jakuba i Dawida o tę kwestię.

"Generalnie nie jest źle"

Nie wszyscy jednak byli tego samego zdania. Jakub i Dawid zetknęli się również z mową nienawiści i atakiem personalnym ze strony kilku mieszkańców. - To hołota jest panie, na co to LGBT? Niech sobie założą swoje miasto i tam niech robią, co chcą – perorował jeden z zapytanych mężczyzn. Ten sam zresztą – kiedy Jakub i Dawid ujawnili przed nim, że są małżeństwem – natychmiast zakończył rozmowę i odszedł, wyzywają mężczyzn od "p*****w".

- Ci ludzie nigdzie nie są mile widziani. Nic dobrego to jest – twierdziła jedna z zapytanych kobiet, powołując się na fakt, że Chocianów jest "pobożnym miastem". Rozmówczyni ta również symbolicznie przeżegnała się przed mężczyznami kiedy usłyszała, że są oni parą. Z kolei inna - pytana o kary - stwierdziła, że owszem "jeżeli robią coś nie tak, należałoby ich upomnieć i ukarać".

Jak jednak podkreślił Dawid, takie reakcje były wyraźnie odosobnione.

- Generalnie nie jest źle – stwierdził.

RadioZET.pl/Jakub & Dawid/ Youtube/Jakub i Dawid -Facebook/Onet