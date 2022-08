4-latka wypadła z okna. Matka była pod wpływem środków odurzających

Dziecko wypadło z okna w sobotę około godz. 12, jednak sprawa trafiła do mediów dopiero we wtorek. - Z okna na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wypadła 4-letnia dziewczynka. Na miejsce oczywiście od razu skierowano patrole policji i zadysponowano służby medyczne - potwierdziła oficer prasowa KPP w Chodzieży st. asp. Karolina Smardz-Dymek.



- Dziecko z poważnymi obrażeniami zostało przewiezione najpierw do szpitala w Pile, a następnie przetransportowane Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Poznaniu - dodała. Policja zatrzymała 28-letnią matkę dziewczynki. - Kobieta była trzeźwa, natomiast badanie wykazało obecność środków odurzających w moczu - powiedziała Smardz-Dymek.

Chodzież. 4-latka wypadła z okna

Kobiecie postawiono zarzut, który mówi o tym, że "będąc osobą, na której ciąży obowiązek opieki na dzieckiem, naraziła swoją córkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu". Prokurator zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. 28-latka raz w tygodniu musi się stawiać w komendzie chodzieskiej policji.

W chwili, kiedy doszło do zdarzenia, kobieta była w domu z dwójką swoich dzieci – w tym 4-latką. W mieszkaniu była także jeszcze inna dorosła osoba i dwoje innych dzieci.

RadioZET.pl/PAP Anna Jowsa