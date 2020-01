Ucierpieli w pożarze hospicjum, pozostaną w szpitalach na czas jego remontu

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pożar hospicjum w Chojnicach nastąpił zapewne przez zaprószenie ognia przez jednego z pensjonariuszy. Cztery osoby nie mogły się ewakuować.

Pacjenci powinni pozostać w szpitalach w Chojnicach i w Człuchowie do końca remontu hospicjum. To może być od sześciu do ośmiu tygodni

Arseniusz Finster, burmistrz Chojnic