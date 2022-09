14-latka urodziła dziecko. Nieoficjalnie: mieszkała z 19-letnim chłopakiem

14-latka z pomorskiej gminy Przechlewo urodziła dziecko. Noworodek trafił do szpitala z raną ciętą szyi. Jego życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. Jak ustalił Polsat News, 14-latka nie mieszkała z rodzicami, lecz ze swoim 19-letnim chłopakiem.

14-latka wraz ze swoim noworodkiem, który miał ranę ciętą szyi, w poniedziałek trafiła do szpitala w Chojnicach. Jak dotąd nie udało się ustalić, w jaki sposób dziecko zostało zranione. Jego matka nie była w stanie zeznawać. O sprawie pisaliśmy na RadioZET.pl.

Rana dziecka miała około 10-12 centymetrów długości. Noworodkiem zajmują się lekarze w klinice w Gdańsku. Na szczęście jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

14-latka urodziła dziecko. Nieoficjalnie: mieszkała z chłopakiem

Jak nieoficjalnie ustalił reporter Polsat News, 14-latka jakiś czas temu wyprowadziła się z rodzinnego domu i zamieszkała z 19-letnim chłopakiem. Nie wiadomo, czy także z jego rodziną.

Prok. Mariusz Radomski powiedział PAP, że zgodnie z procedurą zachowanie nieletniej będzie oceniał sąd rodzinny. To on będzie ją przesłuchiwał, jak pozwoli na to już jej stan fizyczny i psychiczny, na okoliczność ujawnionego urazu u noworodka.

Prokuratura Rejonowa w Człuchowie wszczęła postępowanie dotyczące popełnienia przestępstwa obcowania płciowego z małoletnim poniżej lat 15, czynu z art. 200 par. 1 kk. zagrożonego karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

RadioZET.pl/ Polsat News/ PAP