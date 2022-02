Do tragicznego wypadku doszło przy alei Wojska Polskiego w Chorzowie w województwie śląskim. Kierujący pojazdem marki Opel Corsa potrącił na przejściu dla pieszych dwóch mężczyzn. Jak się później okazało, był to ojciec z synem. 51-latek trafił do szpitala w stanie ciężkim. Lekarzom nie udało się uratować życia jego 83-letniego ojca.

Wypadek w Chorzowie. Ojciec zginął, syn w szpitalu

Policjanci po wezwaniu na miejsce zdarzenia szybko ustalili sprawcę tragedii. W śledztwie pomogli okoliczni świadkowie i monitoring miejski. Funkcjonariusze zatrzymali 29-letniego mieszkańca Chorzowa, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Kluczyki do samochodu brata wziął bez jego wiedzy.

Młody mężczyzna przyznał się do potrącenia pieszych i ucieczki z miejsca wypadku. Samochód zaparkował kilkadziesiąt metrów dalej od swojego miejsca zamieszkania. 29-latek tłumaczył funkcjonariuszom, że początkowo nie zauważył pieszych wchodzących na przejście, a gdy zorientował się, że na pasach są ludzie, było już za późno, aby uniknąć zderzenia. Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz nieudzielenie pomocy i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl