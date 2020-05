Waldemar Sługocki, lubuski poseł KO, zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury w nietypowej sprawie. Motywowany się prośbami od mieszkańców, prosi o ułatwienie poprzez lepsze oznakowanie drogi do... pomnika Chrystusa ze Świebodzina. Jego zdaniem, zapewni to lepszą promocję temu regionowi.