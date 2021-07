Szok na placu zabaw. Zbereźnik paradował przed dziećmi z penisem na wierzchu

Chrzan. Do szokującego zdarzenia doszło w czwartek 8 lipca. Do redakcji portalu Jarocinska.pl zgłosili się zbulwersowani rodzice, którzy opowiedzieli lokalnym dziennikarzom o całym zajściu. Według ich relacji, mężczyzna w średnim wieku miał pojawić się na placu zabaw i obnażać się przed ich dziećmi.

- Raz patrzył się na swoje genitalia, raz na dziewczynki - mówi w rozmowie z portalem matka jednej z dziewczynek, które tego dnia bawiły się na placu zabaw.

Chrzan. Zbereźnik paradował przed dziećmi z penisem na wierzchu

Jak się okazuje, przestraszone dzieci zdołały zrobić mężczyźnie kilka zdjęć. Ich reakcja mocno go wystraszyła, bo w odpowiedzi miał on "uciec w kukurydzę". Materiały trafiły do portalu Jarocinska.pl.

Na zdjęciach widać mężczyznę korzystającego z plenerowej siłowni znajdującej się na placu zabaw. Widać jednak wyraźnie, że z nogawki spodenek wystaje mu przyrodzenie.

- 8 lipca otrzymaliśmy zgłoszenie o obnażaniu się mężczyzny na placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Na podstawie zdjęć ustaliliśmy, że jest to mieszkaniec gminy Jarocin. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna obnażał się przed dwoma dziewczynkami w wieku 9 i 10 lat - przekazała lokalnemu portalowi Agnieszka Zaworska, rzeczniczka prasowa policji Jarocinie.

Mężczyźnie grozi areszt, kara ograniczenia wolności, grzywna w wysokości 1500 zł lub kara nagany.

