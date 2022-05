Tragiczny wypadek podczas nauki jazdy. 26-latka najechała na swojego partnera

Do tragedii doszło w niedzielę, 15 maja na ulicy Szafirowej w Chwaszczynie (województwo pomorskie). Śledczy ustalili, że 32-latek uczył swoją partnerkę jeździć samochodem. Kiedy kobieta, prowadząc volkswagena, w coś uderzyła, jej partner wyszedł z auta, aby oszacować rozmiar szkody.

Chwaszczyno. 26-latka najechała samochodem na partnera. Uczyła się jeździć

Jak poinformowała Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, cytowana przez tvn24.pl, kobieta "na drodze gruntowej, na której doszło do zdarzenia, uderzyła w kamień, uszkadzając miskę olejową".

- Zatrzymała pojazd, a gdy pokrzywdzony położył się na ziemi, aby sprawdzić rozmiar uszkodzenia, ruszyła, najeżdżając na niego. Mężczyzna doznał wielonarządowych obrażeń, w następstwie których poniósł śmierć na miejscu - przekazała.

26-latka miała 1,66 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Prokurator dodała, że kobieta usłyszała zarzut "umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym" i "nieumyślne spowodowanie wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł pokrzywdzony". Grozi jej za to do 12 lat więzienia. 26-latka usłyszała także zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do dwóch lat więzienia.

Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oświadczyła, że kobieta złożyła wyjaśnienia i przyznała się do prowadzenia pojazdu w chwili zdarzenia. - Przyznała się do popełnienia drugiego czynu - dodała. Sąd na wniosek prokuratora zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanej.

