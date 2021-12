Policja odnalazła zwłoki mężczyzny we wtorek w lesie w rejonie Olchówki (woj. podlaskie). Przy jego ciele znaleziono plecak i nigeryjski paszport. Śledczy ustalają personalia mężczyzny.

Granica polsko-białoruska od kilku miesięcy jest miejscem kryzysu migracyjnego, o którego wywołanie polskie władze obarczają reżim Alaksandra Łukaszenki. Zdaniem Straży Granicznej od początku roku doszło do ponad 40 tys. prób dostania się migrantów na teren UE z Białorusi. Rzeczywiste dane mogą być znacznie wyższe.

W środę Podlaska Policja poinformowała o makabrycznym odkryciu. W lesie w rejonie Olchówki w gminie Narewka funkcjonariusze odkryli we wtorek zwłoki mężczyzny.

Zwłoki niedaleko granicy z Białorusią. Policja bada sprawę

Przy jego ciele był plecak i nigeryjski paszport. Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa powiedziała PAP, że ciało znaleźli żołnierze w odległości około 9 km od granicy polsko-białoruskiej. Zaznaczył, że nie wiadomo na pewno, czy osoba ta to właśnie Nigeryjczyk, którego paszport znaleziono. Tożsamość będzie ustalana.

W związku ze zdarzeniem we wtorek policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Zwłoki mężczyzny zostały przekazane do zakładu medycyny sądowej. Według danych Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM), od początku tego roku zmarło lub zaginęło 19 migrantów, którzy próbowali przedostać się przez granicę polsko-białoruską. Te tragiczne dane również mogą być w rzeczywistości wyższe.

RadioZET.pl/PAP - Izabela Próchnicka