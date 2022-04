Ciało noworodka znaleziono w Skwierzynie w niedzielę 10 kwietnia przy jednym ze śmietników. W środę w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu została przeprowadzona sekcja zwłok.

Skwierzyna. Zarzuty dla matki martwego noworodka

Śledczy ustalili tożsamość matki i przesłuchali kobietę. - Prokurator przedstawił jej zarzut zabicia dziecka w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu. To przestępstwo zagrożone karą od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Kobieta złożyła wyjaśnienia i na tym etapie śledztwa przyznała się do zarzuconego jej czynu – powiedział Gospodarek.



Rzecznik dodał, że prokurator wystąpi do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanej. Jak przekazał Gospodarek, na razie prokurator dysponuje wstępną opinią biegłego na temat przyczyny i czasu śmierci dziecka, której treść nie będzie ujawniana do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań histopatologicznych, które są niezbędne do wydania opinii końcowej. Śledztwo w opisanej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu.



RadioZET.pl/PAP - Marcin Rynkiewicz/oprac. AK