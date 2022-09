19-latek zmarł przed dyskoteką. "Większość stała i nagrywała telefonami"

Policja i prokuratorzy z Nowego Targu wyjaśniają okoliczności śmierci 19-latka ze Słowacji, który w nocy z sobotę na niedziele zmarł przed klubem Casanova w miejscowości Ciche. Na ten moment wiadomo tylko, że u nastolatka nastąpiło zatrzymanie krążenia. Przyczyny wyjaśni dopiero sekcja zwłok.

Natychmiast pomocy mężczyźnie udzielili świadkowie. - W trakcie, gdy trwał dramat, w dyskotece było kilku strażaków znających się na pierwszej pomocy. To dwóch strażaków z gminy Bukowina Tatrzańska i ja, ratownik Podhalańskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej - mówił w rozmowie z Onetem jeden z mężczyzn, który ratował Słowaka.

Nastolatek zmarł w dyskotece. "Większość stała i nagrywała telefonami"

Świadek tragedii opowiadał Onetowi, że o nieprzytomnym mężczyźnie powiadomiono dyspozytorów numeru alarmowego 112. - Mówiliśmy, że jest zatrzymanie akcji serca i potrzebujemy pilnie nie tylko karetkę, ale też strażaków z remizy OSP położonej kilkaset metrów dalej. Ci mają na wyposażeniu defibrylator AED. Niestety ta jednostka nie została przez dyspozytora powiadomiona o zdarzeniu. Tymczasem gdyby pomoc z defibrylatorem nadeszła szybciej być może chłopaka udałoby się uratować - opowiadał.

Niestety, nie wszyscy obserwujący dramatyczne sceny, wykazali się odpowiedzialnością. - Ludzie ci widzieli, co się dzieje, ale na początku nikt nie rzucił się do pomocy. Większość stała i nagrywała całość telefonami komórkowymi - skwitował ratownik. Dodał: - Apeluję do ludzi, by wykazywali się większą odwagą i empatią, gdy kolejny raz będą świadkiem takiego zdarzenia.

