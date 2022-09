Nie żyje 3,5-letnia dziewczynka. Do domu przedostał się gaz ze środków gryzoniobójczych

Do tragedii doszło 13 września w jednej z miejscowości na terenie powiatu ciechanowskiego w woj. mazowieckim. Jak poinformowała w czwartek nadkom. Jolanta Bym, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, służby ratunkowe otrzymały wówczas informację o złym samopoczuciu mieszkańców domu jednorodzinnego, przy czym 3,5-letnia dziewczynka oraz jej rodzice "mieli objawy zatrucia".



Dziecko wraz z matką zostało przewiezione do szpitala w Ciechnowie. - Według wstępnych ustaleń, objawy zatrucia mogły być spowodowane niewłaściwym zastosowaniem środków gryzoniobójczych - przekazała nadkom. Bym. Jak dodała, z uwagi na zły stan zdrowia, dziewczynkę przetransportowano do szpitala w Warszawie, gdzie niestety zmarła. - W tej sprawie prowadzone jest śledztwo - zaznaczyła rzeczniczka ciechanowskiej policji.

Zastępca prokuratora rejonowego w Ciechanowie Piotr Tyszka poinformował PAP, że w sprawie zgonu 3,5-letniej dziewczynki wszczęto śledztwo z art. 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. - Na tę chwilę, najbardziej prawdopodobną przyczyną zgonu było nieprawidłowe użycie środków gryzoniobójczych - powiedział PAP prokurator Tyszka. Zastrzegł przy tym, że planowana jest sekcja zwłok 3,5-letniej dziewczynki, która ma szczegółowo wyjaśnić przyczyny jej śmierci.



Jak dodał, z dotychczasowych ustaleń wynika, że środki gryzoniobójcze zostały zakopane w pobliżu domu, przy czym sposób działania tych substancji spowodował, że wydobywający się z nich gaz przedostał się do wnętrza budynku, "do pomieszczeń mieszkalnych". - Środki te zostały zabezpieczone. Są to środki specjalistyczne, rolnicze. Nie są to środki domowe - zaznaczył prokurator Tyszka. Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie informując w czwartek o śmierci 3,5-letniej dziewczynki, zwróciła się jednocześnie z apelem "o zachowanie wszelkich środków ostrożności, stosowanie zgodnie z zaleceniami oraz instrukcją obsługi środków chemicznych".

